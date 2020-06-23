Трамп Токаеву о борьбе с коронавирусом: Мы продолжим наши совместные усилия

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ — Мы продолжим наши совместные усилия по борьбе с коронавирусом, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в телеграмме на имя президент РК Касым-Жомарта Токаева по случаю годовщины избрания на пост президента РК, сообщает пресс-служба Акорды.

«От имени американского народа желаю Вам успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период. Хотел бы также отметить Ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период», — говорится в приветственной телеграмме, опубликованной во вторник.

Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе президента Казахстана реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.

«Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. Соединенные Штаты Америки поддерживают поставленные Вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с Вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США пожелал Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.