30 км/час предлагают ограничить максимальную скорость в сильно подверженных КВИ городах РК

Алматы. 23 июня. КазТАГ – 30 км/час предлагается ограничить максимальную скорость автотранспорта в сильно подверженных заболеваемости коронавирусной инфекцией (КВИ) городах Казахстана, сообщает диалоговая площадка Urban Forum Kazakhstan (UFK).

«В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с COVID -19 и для снижения нагрузки на медицинскую инфраструктуру, UFK предлагает экстренные меры по сокращению количества пострадавших от ДТП и других происшествий на дорогах городов Казахстана. В городах, где уже сейчас загруженность коечного фонда для больных коронавирусом составляет 90% и более, предлагаем ограничить максимальную скорость передвижения автотранспорта до 30 км/час и перенастроить все камеры отслеживания скорости на данный показатель», — говорится в сообщении форума во вторник.

По мнению инициаторов идеи, «на сегодняшний день такая мера является жизненно необходимой в городах Алматы и Нур-Султан, поскольку уже сейчас не все горожане могут получить своевременную медицинскую помощь».

«В Алматы ситуация на дорогах стабильно тяжелая. За первые пять месяцев 2020 года на дорогах города пострадало более 1100 человек. В 2019 году пострадавшими от ДТП по данным официальной статистики стали 5469 человек: это 15 человек в день только по городу Алматы. В ситуации перегруженности службы 103 и экипажей скорой медицинской помощи решение об ограничении скорости позволит высвободить ресурсы на борьбу с COVID-19», — считают авторы сообщения.

Также приводятся данные Центра развития Алматы, согласно которым, 48,7% всех ДТП являются наездами на пешеходов, «и именно скорость является главным катастрофическим фактором этих происшествий».

«При скорости в 30 км в час вероятность смерти в ДТП для пешеходов и велосипедистов составляет всего 10%, а при скорости в 50 км в час – уже 85%. В Алматы статистика нарушений, спровоцировавших ДТП, демонстрирует, что причиной 35,6% происшествий является превышение скоростного режима, а в 12,3% случаев причиной ДТП выступает нарушение проезда пешеходных переходов. Эти данные отчетливо показывают, что в Алматы скорость убивает людей беспощадно», — сказано в сообщении.

По мнению авторов идеи, снижение скорости на дорогах повысит привлекательность велосипеда и других видов микромобильного транспорта для перемещения с сохранением социальной дистанции для граждан, не владеющих автотранспортом. Как поясняют инициаторы предложения, ограничение в 30 км/час выбрано из-за действующего в Казахстане нештрафуемого порога нарушения скоростного режима в 10 км/час – «то есть водители будут получать штрафы при скорости свыше 40 км/час».

«Вакцины от коронавируса на сегодняшний день не существует, но решения по снижению смертности на дорогах уже есть и используются во многих странах. Мы как общество не должны попустительски относиться к человеческим жертвам. Смерти на дорогах не должны считаться ни приемлемыми, ни неизбежными», — резюмируется в сообщении.