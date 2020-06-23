Алматы. 23 июня. КазТАГ – Власти Алматы могут в ближайшее время развернуть клиники на крупных стадионах города, сообщил руководитель городского управления общественного здоровья Камалжан Надыров.

«Мы провели инспекцию свободных помещений в городе. Есть определенные требования к разворачиванию тех или иных профилей. В частности, помещения должны быть обрабатываемые. В этом плане «Халык Арена» и «Алматы Арена» – они подходят, там помещения все выложены кафелем, стены можно обрабатывать, но и в целом это помещения, которые обладают всей необходимой инфраструктурой, вентиляцией. Поэтому мы как вариант начали прорабатывать возможность открытия дополнительных коек именно на наших спортивных сооружениях. Рассчетно можно на первом этапе открыть до 500 коек, но при необходимости только на базе «Халык Арена» можно более тысячи коек расположить, так как там есть две арены – основная и та, на которой тренировались наши спортсмены. И эти помещения можно безболезненно и в ближайшее время уже развернуть там необходимую клинику, стационар», — сказал Надыров на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что наряду с этим «рассматривается вопрос по подготовке кадров, которые будут работать в данных спортивных сооружениях, по обеспечению питания, прачечных услуг и так далее».