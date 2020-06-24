До Т1 млрд в год одни и те же НПО получают на помощь жертвам насилия в РК – эксперт

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. До Т1 млрд в год одни и те же НПО получают на помощь жертвам насилия в Казахстане, заявила глава фонда «Не молчи» Дина Тансари.

«Мы требуем не скрывать от общественности масштабы насилия. Это самая больная тема нашей страны. Но мы ее прикрываем бесполезными дорогими грантовыми программами, которые реальной помощи не несут. Одни и те же НПО получают до Т1 млрд в год на помощь жертвам насилия, но никто не посмотрел на эффективность вложенных средств», — заявила Тансари в среду на круглом столе на тему бытового насилия.

Эксперт задала вопрос, почему организация «Не молчи» из четырех человек зашла на поле НПО и изменила ситуацию в стране за четыре года без финансирования и грантов, но целые союзы не добились таких же результатов за 20 лет при активном финансировании государства.

«Где отчеты? Где региональные центры, в которые вкладывали миллионы бюджетных средств? Почему эти вопросы не поднимают те, кто финансирует деятельность этих центров? Почему эти правозащитники вносят такие антинародные предложения, как декриминализация побоев и парламент идет на поводу? Видимо, потому что помощь жертвам насилия практически монополизирована, и жертвы — это доход некоторых НПО», — сказала она.