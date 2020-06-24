Штормовые предупреждения объявлены в Актюбинской области и ВКО на 25 июня

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Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях на 25 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«25 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, местами 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«25 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

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