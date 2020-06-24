Костанай. 24 июня. КазТАГ — Гроза и сильный ветер ожидаются в Костанайской области в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«25 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 25 июня ожидаются гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценивают в 90-95%.