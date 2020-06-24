Компенсации на Т6,261 млрд выплачены 62 610 пострадавшим от взрыва в Арысе – акимат

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Компенсации на Т6,261 млрд выплачены 62 610 пострадавшим от взрыва в Арысе, сообщил аким города Мурат Кадырбек.

«Компенсации на Т6,261 млрд выплачены 62 610 человек, пострадавших от чрезвычайной ситуации (из-за взрыва из-за боеприпасов в воинской части №44859), проживающих в Арысе и восьми населенных пунктах Акдалинского, Дерменского и Кожатогайского сельских округов», — сообщил Кадырбек в СЦК в среду.

По его словам, в Арысе из 8626 домов пострадали 7635 домов.

«В том числе 480 домов – 477 частных и три многоэтажных домов – признаны непригодными, и построены заново. Отремонтированы 7155 домов: 7055 частных, 100 многоэтажных», — добавил аким.

Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.

В начале мая 2020 года стало известно, что основная масса из 16 попавших на скамью подсудимых – высокопоставленные офицеры, занимавшие руководящие должности, как в министерстве обороны, так и на юге страны. Предварительные слушания стартовали 4 мая. Также стало известно, что о грубейших нарушениях на складах боеприпасов до взрывов в Арысе знали как местные, так и столичные офицеры, как стало известно 15 июня – восемь фигурантов дела служили в министерстве обороны в Нур-Султане. Кроме того, выяснилось, что взрывы 2019 года в Арысе начались с пожара на складе вышедшего из обращения пороха. Вместе с тем, стало известно, что на предотвращение взрывов в Арысе министерство обороны Казахстана выделило более Т650 млн, но деньги пропали по дороге.

Главное судебное разбирательство в выездном формате стартовало в Шымкенте 11 июня.