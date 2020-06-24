Норма о сжигании мусора направлена в сенат Казахстана

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Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Норма о сжигании мусора направлена в сенат Казахстана.

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен во втором чтении и направлен в сенат проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов».

17 июня сообщалось, что мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов».

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