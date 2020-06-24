«Мы вместе» — это новый девиз нашего общества». «Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов». «Были ли в истории Казахстана люди, равнозначные Ганди и Манделе?». «Вечный «ұят» против здравого смысла: почему COVID побеждает нас?»

Сетевой Казахстан 24 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на общенациональном онлайн-форуме «Biz Birgemiz»» — Дорогие казахстанцы! Солидарность, стойкость, сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. «Мы вместе» — это новый девиз нашего общества. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями. Сегодня мои слова благодарности, в первую очередь, обращены к вам!

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Клановость и трайбализм – часть культурного кода казахов» — Дело в том, что в нашем обществе до сих пор нет четкого понимания кланового механизма. Есть кланы традиционные, основанные на землячестве, родовых взаимоотношениях – так сказать, на трайбализме. Есть семейные кланы, основанные на брачных союзах. Тот факт, что представители двух влиятельных семей породнились по любви, совсем не говорит о том, что их семьи будут сближаться в сфере экономики и политики. Естественно, есть бизнес-партнерство. Все это перемешалось в систему сложных взаимоотношений, которая охватывает казахстанскую элиту уже много лет. На региональном уровне традиционное влияние семейно-родовых взаимоотношений немного больше, чем на уровне республики. На республиканском уровне взаимодействуют старые модели вместе с новыми – деловое партнерство, совместная учеба и так далее. Сейчас формируется новая модель президентства – уравнение, в котором появилось влияние «президента №2». Соответственно, сейчас надо учитывать какие принципы формирует токаевское окружение.

AZATTYQ . ORG . ««Оформить застой в коробку эволюции». Зачем нужна лига сторонников партии власти?» — У крупнейшей казахстанской партии, которая доминирует на политическом пространстве страны, неделю назад появилась лига сторонников. В «Нур Отане» появление когорты своих приверженцев, как выяснилось, «приветствуют», но причастность к ее созданию отрицают. Эксперты связывают происходящее с подготовкой к парламентским выборам и говорят о желании партии власти улучшить пошатнувшийся имидж — Мы считаем, что стране нужны экономические, политические, социальные реформы, но они должны проходить в рамках закона, — сказал инициатор создания лиги Ерлан САИРОВ, директор Института Евразийской интеграции, добавив, что изменения нужны «в эволюционном формате».

CAMONITOR . KZ . «Были ли в истории Казахстана люди, равнозначные Ганди и Манделе?» — В политической истории казахов ХХ века было немало неординарных фигур. Но, к сожалению, ни одна из них не оказалась способной консолидировать всю нацию и повести ее за собой по дороге независимости и прогресса. Хотя иногда проводятся параллели между Махатмой ГАНДИ и, например, Алиханом БУКЕЙХАНОВЫМ. Насколько такие параллели оправданны? И вообще, деятели «Алаша» – это казахские ганди и манделы или же просто незадачливые борцы за власть, если учесть, что они, так или иначе, потерпели политическое и историческое фиаско? Сегодня предоставляем слово первому из экспертов. Еркин ИРГАЛИЕВ, исполнительный директор Западного регионального филиала научно-образовательного фонда «Аспандау».

«Вечный «ұят» против здравого смысла: почему COVID побеждает нас?» — То, что сейчас происходит в Казахстане, можно назвать второй волной эпидемии коронавируса, а можно вторым всплеском первой волны – суть от этого не меняется. Факт то, что ситуация крайне осложнилась. И сколько бы мы ни критиковали власти, медиков, нужно честно признать: главная причина – в нас, а, если конкретнее, в том, что принято называть менталитетом. Приведу только два факта, имевшие место в июне. В Шетском районе Карагандинской области во время поминального обеда произошло заражение 21 человека. «Были инфицированы в основном пожилые люди», – сообщил глава региона Касым ЖЕНИСБЕК. Жительница села Асубулак Восточно-Казахстанской области, подхватив вирус во время поминок, проходивших в Усть-Каменогорске, по возвращении на родину уже сама заразила шестерых.

EXPRESS — K . KZ . «Бессимптомные больные Covid-19, нарушающие карантин, могут предстать перед судом» — Больные в обязательном порядке дают расписку, в которой обязуются выполнять требования по домашнему карантину в течение 14 дней, – напомнила главный государственный санитарный врач страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА в ходе онлайн-брифинга. – Если больной не будет выполнять требования карантина или самоизоляции, к нему могут быть применены административные взыскания. А если нарушение карантинного режима послужит причиной заболевания других, это может рассматриваться в рамках уголовного законодательства как умышленное заражение.

TIME . KZ . «Новый бизнес-пакет от кабмина» — Казахстанским предпринимателям продолжают облегчать долговую нагрузку. До 15 сентября этого года они могут обратиться в банк или микрофинансовую организацию и попросить отсрочку по кредиту или рефинансирование займа. Какие еще меры поддержки разработали для бизнеса, обсудили во вторник на заседании правительства.

«Не тестом единым» — Почему в стране острый дефицит ПЦР-тестов и огромные очереди у пунктов сдачи анализа, объяснила главный санврач страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА. Оказывается, в этом виноваты работодатели — Сегодня, к сожалению, практически все работодатели как государственного, так и частного сектора требуют от своих работников при возвращении из командировки, из отпуска или с больничного обязательное прохождение ПЦР-теста. Это требование не убережет коллектив от проникновения инфекции, если ваше предприятие открыто и происходит ежедневное движение сотрудников. Выходя за пределы организации, сотрудники контактируют: в общественном транспорте, в магазинах, с близкими и друзьями. Риск заражения при этом присутствует всегда! — отметила Есмагамбетова на брифинге в СЦК во вторник.

«Масштабный прожект?» — Каждый раз, когда руководство специальной экономической зоны “Химический парк “Тараз”, расположенной в Шуском районе Жамбылской области, с энтузиазмом заявляет о новых участниках, изъявивших желание сотрудничать и вкладывать деньги в химическую промышленность, появляется надежда, что наконец-то дело сдвинется с мертвой точки. Однако на деле 505 гектаров земли, отведенных под кластерное производство, практически пустуют.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Нефть, газ и мясо: новые тренды экономики Казахстана» — Хотя пандемия коронавируса еще бушует по всему миру, многие страны уже сейчас задумываются, как жить после вируса. С одной стороны, карантинные мероприятия нанесли огромный ущерб экономике, что заставит все государства «затянуть пояса», с другой – разрыв экономических цепочек повышает значимость самодостаточности национальных экономик и регионального сотрудничества. В условиях ограниченности ресурсов и средств необходимо также найти «столпы экономики», которые позволят преодолеть кризис и подтолкнуть к развитию.

CARAVAN . KZ . «Портфель карман не тянет: с чем ассоциируют акимов в Казахстане» — Человек-праздник. Что бы ни творил аким Павлодара, его ассоциируют с флешмобами. Кайрат НУКЕНОВ собственными руками наклеил на себя ярлык мастера имиджевых мероприятий. На его счету – целый ряд громких флешмобов. «Дистанция огромного размера» – эта цитата классика лучше всего отражает разницу между заявлениями акима Усть-Каменогорска Жаксылыка ОМАРА и реальными делами. Аким Омар у руля исполнительной власти Усть-Каменогорска 2 года – с середины 2018 года. Что он успел за это время? Как говорится, ничего личного, только факты. За последние 2 года самый одиозный долгострой города – реконструкция моста через Иртыш, тянущаяся 7-й год, – перерос из скандала в скандалище.

KAPITAL . KZ . «Какие требования к жилью у казахстанцев после карантина?» — После снятия режима ЧП и ослабления карантина во многих регионах страны у казахстанцев большим спросом пользуются квартиры около парков, скверов и с балконами. Стоимость квадратов демонстрирует рост и остается в восходящей динамике. Правда, как долго она продлится, прогнозировать никто не берется: все зависит от статистики заражения коронавирусом и возможного возврата к жестким карантинным мерам.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Заболею ради 5 млн»: что нужно знать о страховке от коронавируса» — Не так давно в Казахстане начали страховать от коронавируса. Подхватившим вирус клиентам компания обещает выплатить круглую сумму, предлагая разные варианты страховых полисов, в том числе на всю семью. Однако стоит ли тратиться на бумажку и рассчитывать на солидный куш? Есть ли в этом вопросе подводные камни и что это для страховой компании – помощь обществу или очередная попытка заработать на трендовом инфоповоде?

RIA . RU . «Ермек Кошербаев: Казахстан благодарен России за помощь в борьбе с COVID» — Посол Казахстана в России Ермек КОШЕРБАЕВ рассказал в интервью о том, как Нур-Султан и Москва взаимодействуют в условиях коронавируса, как он повлиял на сотрудничество двух стран и когда можно ожидать открытия границы. Он также сообщил, будут ли в этом году личные встречи казахстанского и российского президентов, объяснил, зачем Казахстан переходит на латиницу и означает ли это отказ страны от русского языка, обрисовал планы взаимодействия по Байконуру.

EHONEWS . KZ . «Эксперт: вердикт суда Лондона по имуществу Дариги Назарбаевой надо рассматривать как фактор усиления британского влияния на Нур-Султан» — Ведущий специалист Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек БАБАГУЛОВ в свою очередь считает, что решение английского суда является негативным знаком, так как на самом деле это означает усиление влияния Запада на руководство Казахстана, что уже приводит к изменению внешнеполитической риторики и к охлаждению отношения к интеграционным инициативам Кремля.

365 INFO . KZ . «Проблемы с деньгами у населения начались еще до пандемии – кредитный опрос Нацбанка» — Нацбанк опубликовал результаты традиционного опроса банков второго уровня по кредитованию за первый квартал 2020 года. Примечательно, что по мнению банкиров, сложности с обслуживанием кредитов испытывали в основном сферы услуг и торговли. Причем это наблюдалось еще до введения режима ЧП. И именно эти отрасли относятся к наиболее пострадавшим от последующих жестких карантинных мер. Кроме того, в малом и среднем бизнесе в первом квартале наибольшие сложности испытывали сельское хозяйство и строительство, а в крупном – промышленность и транспорт. Таким образом, уже к началу действия режима ЧП экономика страны подавала вполне четкие сигналы бедствия.

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