Освободить на три года от НДС соцзначимые автомобильные перевозки могут в Казахстане

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Освободить на три года от НДС регулярные социально значимые автомобильные перевозки предлагают в министерстве национальной экономики РК.

«В связи с нерентабельностью тарифов по социальным маршрутам и нехваткой финансирования на их субсидирование, перевозчики несут убытки. Предлагается освобождение на три года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам», — говорится в докладе МНЭ в среду.

Кроме того, в целях создания условий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимости транзита предлагается признать железнодорожных перевозок до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными, и применять к ним нулевую ставку НДС.

«С целью привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G и развитие искусственного интеллекта предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на пять лет. Вместе с этим, зарубежные интернет-компании, реализующие услуги и товары физическим лицам в электронном виде будут обязаны платить НДС», — говорится также в докладе МНЭ.