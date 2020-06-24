Внедрить инвестиционный налоговый кредит предлагают в Казахстане

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Внедрить инвестиционный налоговый кредит предлагают в министерстве национальной экономики РК.

«Предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на три года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае не исполнения условий, будет начисляться пеня», — говорится в распространенном в среду докладе министра национальной экономики РК Руслана Даленова по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».

На переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС: «Это будет стимулировать переработку сельхоз продукции, увеличение объема производства».

«В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки», — говорится также в докладе МНЭ.

Кроме того, предлагается распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. В МНЭ считают, что это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях.