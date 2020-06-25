Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Более 6 тыс. этнических казахов получили статус оралмана с начала 2020 года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«По состоянию на 1 июня в республику прибыли 3245 семей (6361 этнический казах), 631 семья (2224 человек) оралманов и переселенцев расселились в регионах приема (Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области)», — цитирует пресс-служба МТСЗН Нурымбетова с отчетной встречи с населением, прошедшей в онлайн-режиме в четверг.

По его данным, с 1991 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана более 1 млн этнических казахов, что составляет 6% от общей численности населения страны.

Министр также отметил, что 13 мая главой государства подписан закон по совершенствованию миграционных процессов, который предусматривает: изложение понятия «қандас» в новой редакции, согласно которой главным критерием является факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве РК; продление статуса оралмана местным исполнительным органом однократно на срок не более шести месяцев для расширения возможностей получения гражданства РК в упрощенном порядке; право репатриантов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства.

Говоря о внешней трудовой миграции, глава МТСЗН подчеркнул, что квота на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) в 2020 году сокращена на 40% по сравнению с 2019 годом.

«С начала года выданы разрешения на привлечение более 7,7 тыс. единиц ИРС. Работодателями уплачен налоговый сбор на сумму Т2,8 млрд. При этом компаниями соблюдаются требования по обеспечению казахстанского содержания в кадрах, доля которых составила 96%», — сообщил Нурымбетов.