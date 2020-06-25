«Токаев посетил военный парад по случаю 75-летия Победы». «Многозначительные и малоизвестные факты из жизни Назарбаева». «Каждый второй высокопоставленный из Старшего жуза, каждый десятый – шапрашты». «Пора снова вводить жесткий карантин»

Сетевой Казахстан 25 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю 75-летия Победы» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ посетил военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата. По Красной площади парадным маршем прошли 53 пеших колонны. Торжественным строем промаршировали 13 расчётов, представлявших вооружённые силы стран СНГ и других иностранных государств. От Республики Казахстан участие в параде приняли 55 военнослужащих воинских частей десантно-штурмовых войск.

KZAIF . KZ . Иван РЕЗВАНЦЕВ – «Портрет лидера в интерьере двух эпох» — Многозначительные и малоизвестные факты из жизни Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Как хочется избежать привычных уже журналистских штампов – вроде «человек эпохи» или «этапы большого пути», – когда речь идет о выдающемся политическом лидере современности. А именно таковым является Нурсултан Назарбаев, герой нашего повествования. Человек даже не одной эпохи, а как минимум двух: эпохи советской и эпохи независимости Казахстана.

«Это ваше право, сэр!» — Могут ли казахстанцы судиться по-британски? 7 декабря 2015 года принимается конституционный закон «О международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Действующее право этой территории включает сам конституционный закон и не противоречащие ему акты финансового центра, которые могут быть основаны на «принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров, принимаемых органами центра в пределах полномочий». Проще говоря, цель – создание на территории страны «анклава», в котором будет действовать не право Казахстана, а иное, привычное инвесторам, право. Но как все это соотносилось с Конституцией страны? Вопрос этот мы задали видному казахстанскому юристу, бывшему депутату двух созывов Верховного совета Казахстана Александру ПЕРЕГРИНУ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Опора страны» — бледный двойник НПП «Атамекен»» — В последнее время появляется все больше «экспертов» и «общественных деятелей», желающих указать кабинету министров, как ему лучше управлять страной. Однако предлагаемые ими концепции и программы действий являются заимствованиями и не выдерживают никакой критики. В полку организаций, защищающих интересы казахстанского бизнеса, прибыло. Мы как-то уже рассказывали об относительно новом Союзе промышленников и предпринимателей «ЕЛ ТІРЕГІ» («Опора страны») – «Мясные братья и судьба депутата Мажилиса». Поэтому сегодня хотелось бы обратить внимание на концептуальную программу нового движения в защиту, судя по названию, сегмента МСБ из реального сектора экономики – промышленников, производственников, тружеников сельского хозяйства и т.д.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Каждый второй высокопоставленный из Старшего жуза, каждый десятый – шапрашты» — И на сегодняшний день, если брать высшую номенклатуру, Старший жуз занимает около 50% всех основных кадров. Это соотношение не совсем правильное. С точки зрения жузовой и родовой представленности наблюдается сильный перекос в пользу юга. Если на уровне акимского корпуса определенный баланс соблюдается, то на уровне правительства, силовых структур есть определенная географическая диспропорция. И речь не только о шапрашты, но и о дулатах и других. Поэтому, жалайырам, чтобы закрепиться в этой модели, придется идти на изменение структуры всей власти. Каждый второй высокопоставленный относится к Старшему жузу, каждый десятый – к роду шапрашты. Поэтому можно сказать, что в какой-то мере именно шапрашты являются доминантной группой в Казахстане. Да, это не монолит, но юга у нас очень много. Преодоление родового дисбаланса – одна из важнейших задач для Токаева, иначе он не сможет получить поддержку всей региональной элиты Казахстана.

TIME . KZ . «Про волны и опьянение от успехов» — Что привело к массовому всплеску заболевания коронавирусом, был ли карантин эффективным и нужно ли вводить его повторно? Мнения экспертов. Дамиля НУГМАНОВА, профессор, доктор медицинских наук — Я думаю, что карантин могут ввести повторно. И считаю совершенно правильным то, что его держали в марте-апреле. Вероятно, мы идем к своему пику и в ближайшие пару недель будет еще больше зараженных. Это было опьянение от успехов. Плюс снятие карантина и люди, которые ведут себя совершенно легкомысленно. А искать виноватого нужно прежде всего в себе! В первую очередь в них, ведь они заражают друг друга.

«Тень учителя» — В социологических опросах по выявлению самой коррумпированной сферы услуг образование уже много лет уверенно держится в лидерах. Как бы ни боролись в школах и детских садах с поборами, родители сами собирают деньги на подарки, ремонт и покупку жизненно необходимых вещей вроде новых штор. Однако, как показывает практика, руководители учебных заведений тоже не прочь нагреть руки на деньгах, выделенных на питание детей, оформление классов и уборку территории. Трое таких директоров были наказаны за коррупционные преступления.

Петр СВОИК – «Даёшь госплан!» — Во втором полугодии мировая экономика перейдет в двухконтурный формат: свободному рынку придется конкурировать с интеллектуальными платформами национальных госпланов, так считают эксперты. Этой теме будет посвящен запланированный на июль международный форум по устойчивому развитию под эгидой ООН. Вписывается ли Казахстан в эту глобальную тенденцию?

LITER . KZ . «Лекарств нет, но вы держитесь — больные коронавирусом бегают по аптекам Нур-Султана в поисках препаратов» — Казахстанцы с коронавирусом, которых оставили лечиться на дому, не могут найти лекарства, прописанные врачами. Во многих аптеках Нур-Султана нет препаратов Азитромицин (Зитрокс-250) и Ингавирин, которые назначают по схеме лечения КВИ. В дефицине даже обычный парацетамол и градусники.

KP . KZ . «Зона пандемии: о чем молчат доктора?» — Вместе с тем, карантинные меры по всему Казахстану только ужесточаются. В регионах вновь установлены ограничения на время работы торговых объектов, временно закрыты банкетные залы, бильярдные, боулинги, компьютерные центры, букмекерские конторы. Проведение каких-либо торжеств также категорически запрещено. Но это еще не самое главное. Многие люди, столкнувшиеся с коронавирусом лично, сообщают о том, что в больницы сейчас забирают только в крайнем случае, потому что мест попросту не хватает. И дело даже не в разделении на бессимптомных носителей и пациентов, которым действительно нужна квалифицированная помощь.

EXPRESS — K . KZ . «В Алматы фактически остановилась работа медорганизаций» — Согласно приказу Министерства здравоохранения, не будут обслуживаться обращения с профилактической целью, не проводится скрининг, не оказывается плановая стоматологическая помощь, отменяются мероприятия по здоровому образу жизни, платные медосмотры, медико-социальная поддержка, психологическая помощь, оформление документов на медико-социальную экспертизу. Кроме того, приостановлены плановая госпитализация, плановый прием и осмотр пациентов во всех больницах и госпиталях Алматы.

TENGRINEWS . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист — «Есть чувство, что пора снова вводить жесткий карантин» — По-настоящему жесткий, без дураков. Сейчас объясню, почему я так думаю. Карантин и режим ЧП — угроза для бизнеса, это факт. Но число больных растет катастрофическими темпами. Медицина в стране не справляется с потоком заболевших. Это, простите за иронию, медицинский факт. Скорые не приезжают на вызовы. Тестов нет. Больным советуют лечиться дома и диагностируют по телефону. Компьютерную томографию пройти невозможно — я сам пробовал, во всех больницах огромные очереди. Живые, кстати, очереди, что представляет собой отдельный факт. И еще одна важная вещь — из-за коронавируса стало очень сложно лечить все другие болезни, ведь для их лечения требуют тест на коронавирус, а его пройти невозможно. Замкнутый круг, да? Раньше контактных пытались отслеживать — сейчас нет смысла это делать. Контактные сейчас ВСЕ.

CARAVAN . KZ . ««Я исколесил Европу, Азию и Россию, но такого беспредела ещё не встречал!»: на Хоргосе назревает бунт» — Среди водителей грузового транспорта, заблокированного на таможенном посту «Нур жолы» на казахстанско-китайской границе, похоже, назревает бунт. Причиной тому, как мы отмечали, стали неурегулированные отношения между китайской и казахстанской сторонами, процедуры пропуска и перегрузки многотонных грузовых машин. Китайцы передали часть этой функции казахстанской стороне. Однако наша сторона по неизвестным причинам медлит… Из-за этого на Хоргосе образовалась многокилометровая пробка. Сотни дальнобойщиков устали стоять в очереди под палящим солнцем. Каждый день на автобане происходят стычки и скандалы не только между водителями фур, но и с представителями власти. Иногда дело доходит и до мордобоя.

KURSIV . KZ . «Как в КТЖ борются с коррупцией» — АО НК «КТЖ» объявило о нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям. Как минимизировать проявления коррупции на железнодорожных магистралях и какие методы наиболее действенны? Об этом рассказал директор по корпоративной безопасности АО «НК «ҚТЖ» Курман ЕЛЮБАЕВ.

MK — KZ . KZ . «Осторожно – мошенники: избегайте «добровольного» и бесполезного кредита!» — Как бесплатный массаж превратить в кредитную кабалу? Очень легко. Рассказываем подробно, но предупреждаем: речь о банальной уловке-мышеловке, в которую вновь попадает немало граждан. Вместе с отменой COVID-ограничений активизировались «вирусы» иного рода. А околдованные сладкоречием простаки попрежнему отправляются за бесплатной приманкой.

«Родительская беспечность казахстанцев дорого обходится» — С началом летнего сезона повышается риск травматизма, особенно среди детей. Виной тому не только детская любознательность, но зачастую и беспечность родителей. Только с начала года в Казахстане более 300 родителей лишены прав на детей. В итоге малыши выпадают из окон многоэтажных домов, тонут не только в реках, но и в уличных туалетах дома, арыках и даже емкостях с водой. Так, только с начала этого года зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон. А до официального открытия купального сезона в стране утонули 36 человек, в том числе 15 детей.

AZATTYQ . ORG . ««Боимся, что наш поврежденный дом может рухнуть». Арысь через год после взрывов» — Жители Арыси, дома которых были повреждены в результате взрывов на складе боеприпасов год назад и до сих пор не восстановлены, недовольны властями. В местном акимате винят самих жителей, заявляя, что те сами не позволили отремонтировать дома.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.