Краткосрочно и бесплатно обучаться новым профессиям минтруда предлагает на Coursera

Новости 76 0

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане краткосрочно и бесплатно обучаться новым профессиям можно на платформе Coursera, заявил министра труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Чтобы подключиться к обучению на курсах от одной до шести недель, достаточно зарегистрироваться в качестве безработного на бирже труда, чтобы получать бесплатно на e-mail эти курсы, хотя на рынке они стоят до $400», — сказал Нурымбетов на онлайн пресс-конференции в четверг.

По его словам, в период чрезвычайного положения минтруда договорилось с платформой Coursera и казахстанцам предоставили возможность бесплатного онлайн-обучения современным профессиям. Предоставлено 335 новых учебных программ.

Поэтому в рамках проекта Всемирного банка, минтруда, по его данным, сейчас работает над запуском онлайн обучения-самым востребованным профессиям и специальностям.

Также, по краткосрочным курсам в программе «Енбек» всегда были инструменты по обучению безработных граждан для получения новых профессий.

Британские паспорта для Гонконга Британские паспорта для Гонконга
532

«В этом году будут граждане обучатся по заявкам работодателей, чтобы была востребованность, соответствие спросу на рынке труда, и чтобы практическим результатом обучения было трудоустройство», — отметил министр.

Похожие материалы:

  1. В РК введены новые требования к кандидатам на работу в горной металлургии – Нурымбетов
  2. Доходы населения РК не превышают Т59 тыс. на одного человека – Нурымбетов
  3. 4,2 млн человек остались без работы в Казахстане в марте-апреле 2020 года
  4. Минтруда Казахстана дало свое объяснение разнице пенсий в мае и июне
  5. Пикетичиц у минтруда забрали на проверку на КВИ, митинги в Нур-Султане запрещены – санврач

Новости партнеров

Загрузка...