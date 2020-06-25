Краткосрочно и бесплатно обучаться новым профессиям минтруда предлагает на Coursera

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане краткосрочно и бесплатно обучаться новым профессиям можно на платформе Coursera, заявил министра труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«Чтобы подключиться к обучению на курсах от одной до шести недель, достаточно зарегистрироваться в качестве безработного на бирже труда, чтобы получать бесплатно на e-mail эти курсы, хотя на рынке они стоят до $400», — сказал Нурымбетов на онлайн пресс-конференции в четверг.

По его словам, в период чрезвычайного положения минтруда договорилось с платформой Coursera и казахстанцам предоставили возможность бесплатного онлайн-обучения современным профессиям. Предоставлено 335 новых учебных программ.

Поэтому в рамках проекта Всемирного банка, минтруда, по его данным, сейчас работает над запуском онлайн обучения-самым востребованным профессиям и специальностям.

Также, по краткосрочным курсам в программе «Енбек» всегда были инструменты по обучению безработных граждан для получения новых профессий.

«В этом году будут граждане обучатся по заявкам работодателей, чтобы была востребованность, соответствие спросу на рынке труда, и чтобы практическим результатом обучения было трудоустройство», — отметил министр.