В РК введены новые требования к кандидатам на работу в горной металлургии – Нурымбетов

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане введены новые требования к специальностям горной металлургии, заявил министра труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«На сегодня мы закончили формировать атлас профессий по горно-металлургической отрасли. По-моему, там наши эксперты определили 2 исчезающие профессии, 10 — изменяющихся и 22 новых. Вся информация есть на бирже труда с дополнением о требованиях, предъявляемых к навыкам по этим новым профессиям и учебных заведениях, где их можно получить», — сказал Нурымбетов на онлайн пресс-конференции в четверг.

По его словам, минтруда разрабатывает атлас новых профессий в 9 отраслях: горно-металлургической, нефтегазовой, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, машиностроении, информационно-коммуникационных технологиях, энергетике, туризме и строительстве.

Однако пока работа по остальным отраслям, кроме горно-металлургической, по его данным, приостановлена из-за пандемии.

«Мы планируем к сентябрю завершить атлас профессий по другим отраслям, и наши граждане смогут уже знать полную картину по новым профессиям и новым требованиям к квалификации и учебным заведениям, где можно обучиться», — сказал Нурымбетов.