Токаев подписал поправки по вопросам защиты прав потребителей

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Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей», — говорится в сообщении в четверг.

По словам разработчиков, закон позволит жалобы потребителей рассматривать по принципу «одного окна», а общественные объединения потребителей наделят компетенцией по ведению общественного контроля.

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