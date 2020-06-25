Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей», — говорится в сообщении в четверг.

По словам разработчиков, закон позволит жалобы потребителей рассматривать по принципу «одного окна», а общественные объединения потребителей наделят компетенцией по ведению общественного контроля.