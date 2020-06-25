Токаев подписал поправки по вопросам регулирования цифровых технологий

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Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам регулирования цифровых технологий, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», — говорится в сообщении в четверг.

Задачами поправок обозначены создание благоприятных условий для населения за счет использования цифровых технологий, обеспечение и усиление защиты персональных данных граждан, регулирование общественных отношений при внедрении новых цифровых технологий, совершенствование действующих законодательных норм в сфере информатизации.

Изменения предусматривают определение уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных и его основные функции; установление правовой основы для внедрения единой дежурно-диспетчерской службы «112»; создание условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационной инфраструктуры; улучшение качества оказания государственных и негосударственных услуг населению посредством мобильного приложения «электронного правительства»; создание механизма для безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и увеличение доли применения роботов в стране.

Ожидаемыми результатами принятия закона названы усиление законодательных гарантий по защите персональных данных граждан через персонализацию процесса обезличивания данных при проведении государственной аналитики; разграничение функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, внешнеторговой деятельности, а также субъектов, участвующих в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.

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