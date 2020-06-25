Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $1766,05.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 9,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1567,55 (-6,08), а в британских фунтах – 1416,9 (-3,84).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.