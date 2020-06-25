Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются местами на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть страны – местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке возможен град. По республике местами сохраняется усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +16+18.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +19+21.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами – шквал, возможен град. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Павлодарской области днем без осадков, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Карагандинской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Алматинской области без осадков, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Туркестанской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +19+24.

В Актюбинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +9+14.

В Костанайской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Акмолинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Кызылординской области без осадков, ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20.

В Мангистауской области без осадков, днем сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +20+25.

В Атырауской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +20+25.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды», — предупредили синоптики.