ЕЭК продлила переход на некоторые техрегламенты ЕАЭС из-за коронавируса

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Евразийская экономическая комиссия продлила сроки переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на питьевую воду и оборудование для детских игровых площадок из-за коронавируса, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Коллегия ЕЭК, принимая во внимание ограничительные мероприятия в странах ЕАЭС, вызванные распространением коронавирусной инфекции (КВИ), внесла изменения в ряд нормативных актов в сфере технического регулирования.​ Внесены изменения в два решения коллегии комиссии 2017 года: от 11 июля №83 и от 7 ноября №135. Продляются сроки завершения переходных положений технических регламентов союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» до 1 декабря 2021 года и 31 декабря 2021 года соответственно», — говорится в сообщении.

В ЕЭК уточнили, что в перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения техрегламента союза «О безопасности колесных транспортных средств», начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные.

«Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» перенесено на год: с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года», — следует из сообщения.

Также сообщается, что внесены изменения в перечни стандартов для техрегламента союза «О безопасности игрушек».

«С 1 апреля на 1 ноября 2021 года перенесено начало применения следующих стандартов и методик: ГОСТ EN 71-14-2018, ГОСТ EN 71-5-2014, ГОСТ EN 71-13-2018, ГОСТ 18321-73, ГОСТ EN 71-5-2018, МР 01.022-07, МР 01.023-07, МР 01.024-07, МР 01.025-07», — резюмируется в сообщении.