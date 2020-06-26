Алматы. 26 июня. КазТАГ – Более чем втрое снизилось в 2020 году число разрешений на привлечение гастарбайтеров в РК, сообщает АО «Центр развития трудовых ресурсов».

«60% иностранцев в Казахстане работают в строительстве, сельском хозяйстве и горнодобывающей отрасли, более 52% трудятся в Атырауской области. Анализ состояния иностранной рабочей силы (ИРС) в Казахстане показал, что количество выдаваемых разрешений на привлечение в экономику специалистов и неквалифицированной рабочей силы из заграницы за последние три года имеет тенденцию снижения. В текущем году количество разрешений на ИРС сократилось в 3,2 раза, что было также связано с введением карантинных мер в стране и в мире на фоне пандемии COVID-19», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, при сохранении текущих тенденций, высока вероятность значительного снижения привлекаемой ИРС не только в Казахстане, но и в региональном и глобальном аспекте.

«В первом полугодии, преимущественно до введения ограничительных мер, самыми нуждающимися отраслями экономики в ИРС были отмечены строительная деятельность, сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. Вкупе эти отрасли привлекают более 60% от всей численности ИРС в Казахстане.

Структура привлекаемой ИРС уникальна в каждом регионе и, в первую очередь, зависит от экономических особенностей региона. Предприятия в основном привлекают высококвалифицированных иностранцев за исключением ВКО и Алматинской области, где в основном привлекались ИРС со средним уровнем навыков», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что среди регионов самое большое количество ИРС привлечено в западные регионы. Так, в Атырауской области было сконцентрировано 52,5% привлекаемой ИРС. Также активно привлекали ИРС — ВКО, ЗКО, Нур-Султан, Алматы и Алматинская область. На эти регионы приходится 35,5% от всех привлекаемых ИРС.

Большой поток общих мигрантов в первом квартале 2020 года также наблюдался из Узбекистана, России, Кыргызстана и Туркменистана. По итогам второго квартала текущего года в связи с ограничительными мерами, ситуация может измениться в сторону снижения.

«При этом, получившая развитие в период пандемии дистанционная занятость со временем может смягчить миграционные процессы, особенно для высококвалифицированных специалистов умственного труда, что также потребует разработки механизмов регулирования этих трудовых процессов.

Анализ еще раз показал, что в процессе развития экономики в стране необходимо сформировать развитый профессиональный рынок труда. При этом, в процессе определения количества ввозиммых иностранцев в регионы не всегда учитывается реальный потенциал местных трудовых ресурсов того или иного региона.

Так, доля сезонных работников в общем числе привлекаемых специалистов увеличивается (исходя из динамики трех последних лет). Причина этого может быть связана с тем, что отечественным работодателям выгодна дешевая иностранная рабочая сила без квалификации, которую легче привлечь нелегально и которая не будет претендовать на установленные законодательством социальные выплаты и отчисления.

Также анализ свидетельствует, что необходимо внести некоторые изменения в механизм привлечения ИРС в сферы экономики Казахстана для более точного управления процессами трудовой миграции, а именно дифференцированный механизм отбора и использования ИРС, содействовать внутренней миграции и поддерживать мобильность населения, разработать механизмы по противодействию нелегальной миграции, а также ввести систему приоритетности привлечения ИРС», — резюмируется в аналитическом материале.