Мы не должны стремиться воссоздать систему, которая привела нас к этому кризису – ООН

Алматы. 26 июня. КазТАГ — Мы не должны стремиться воссоздать систему, которая привела нас к этому кризису, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы не должны возвращаться в прошлое и стремиться воссоздать систему, которая привела нас к этому кризису», — цитирует официальный информационный ресурс Организации Объединенных Наций «Новости ООН» Гутерриша.

По его словам, необходимо восстановить экономику и создать общество, в котором будут соблюдать права женщин, оберегать природу и бороться с неравенством.

«Пандемия выявила значительное системное неравенство, а также другие проблемы человечества – климатический кризис, отсутствие контроля в киберпространстве и риск распространения ядерного оружия», — подчеркнул генсек.

По его мнению, только сообща можно преодолеть эти и другие трудности.

Гутерриш напомнил о том, что учреждения ООН мобилизовали усилия, направленные на спасение жизней, предотвращение распространения инфекции и смягчение экономических последствий пандемии. Одновременно с этим ООН поддерживает научные исследования по разработке вакцин и эффективному лечению от COVID-19. Генсек представил опубликованный 25 июня документ, отражающей многогранную деятельность ООН за последние три месяца.

«Так, ООН направила в 130 стран 250 млн комплектов индивидуальной защиты для медиков. Только за шесть недель благодаря созданным «воздушным мостам» удалось доставить 70 тыс. куб. м медицинских грузов», — следует из сообщения.

Призыв главы ООН к глобальному прекращению огня поддержали 180 стран, более 20 вооруженных групп, религиозные лидеры и миллионы представителей гражданского общества.

«Вместе со специальными посланниками мы добиваемся прекращения огня и делаем все возможное, чтобы преодолеть тяжелое наследие затяжных конфликтов», — сообщил он.

В отчете также изложена «дорожная карта» последующих шагов. В ООН неоднократно призывали использовать возникший кризис, чтобы перейти к экологически чистым методам экономической деятельности и обеспечить более равномерное распределение ресурсов.

Генсек отметил, что в течение последних 75 лет ООН прилагает усилия, чтобы объединить международное сообщество и наладить плодотворное взаимодействие во имя мира и всеобщего благополучия. Он не согласен с теми, кто считает, что многостороннее сотрудничество себя не оправдало.

Проблема, как считает глава ООН, заключается в том, что в этом сотрудничестве не хватает «масштабности, целеустремленности и эффективных рычагов давления», а те, что есть, далеко не всегда используются. В качестве примера он привел трудности, с которыми сталкивается Совет безопасности при принятии решений.

Гутерриш призвал наделить органы многостороннего сотрудничества инструментами, которые помогут преодолеть кризисы, причем не только проблемы сегодняшнего дня, но и те, с которыми столкнутся последующие поколения.

По мнению главы ООН, отношения между странами еще никогда не были столь «неконструктивными», как сегодня. Тем не менее, генсек верит, что эта ситуация изменится, когда члены международного сообщества наконец поймут, что эта поляризация представляет опасность для всего человечества.

Отвечая на вопрос журналиста, генсек привел пример «неконструктивных» отношений между двумя крупнейшими ядерными державами – Россией и США, и двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем.