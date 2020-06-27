Нур-Султан. 27 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, сенат парламента РК принял Закон РК «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок» 11 июня.