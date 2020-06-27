Сегодня казахстанские журналисты с честью выполняют свой долг – Токаев

Астана. 27 июня. КазТАГ — Сегодня казахстанские журналисты с честью выполняют свой долг, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Уважаемые представители средств массовой информации! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! (…) Для того, чтобы быть настоящим журналистом, наряду с профессиональными навыками нужны мужество и настойчивость. Проявляющий сопричастность и сострадание к чужим проблемам, ответственно относящийся к своему делу, думающий о благополучии государства журналист пользуется неизменным уважением своих соотечественников. И сегодня казахстанские журналисты с честью выполняют свой долг, проявляя безусловный патриотизм», — говорится в поздравлении Токаева с Днем работников средств массовой информации, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

Он напомнил, что по его поручению 28 июня было объявлено Днем работников средств массовой информации.

«Этот праздник – замечательная возможность отметить заслуги представителей данной сферы. Более столетия назад учитель нации Ахмет Байтурсынов так охарактеризовал роль прессы: «Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі» («Газета – глаза народа, его уши и язык»). Эти мудрые слова сегодня относятся не только к печатной прессе, но и к современным электронным СМИ, информационным агентствам», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что публикации и сюжеты журналистов «отражают переживания и чаяния людей, их мысли и мнения, устремления и надежды».

«Вы держите руку на пульсе происходящего в нашем обществе, всегда находясь среди народа. Ваш труд имеет особое значение для формирования «слышащего государства» в нашей стране. Своими профессиональными навыками и знаниями вы содействуете вхождению Казахстана в число передовых и развитых государств мира», — отметил он.

По его словам, казахстанская журналистика всегда продвигала ценности патриотизма и любви к Родине.

«Нынешнее поколение журналистов достойно продолжает традиции, заложенные их талантливыми предшественниками. Сегодня все отечественные средства массовой информации работают во имя укрепления нашей государственности, информируя людей о проводимых в стране реформах», — считает президент.

Также он отметил, что в это непростое время сопричастность журналистов «к судьбам страны и народа важна, как никогда».

«Журналисты, которые всегда действуют в эпицентре всех знаковых событий, сегодня также находятся на передовой. Во время пандемии, охватившей все человечество, вы не покладая рук работаете бок о бок с нашими медиками и сотрудниками правоохранительных органов. Отечественные СМИ не только информируют весь мир о событиях в нашей стране, но и выступают в качестве связующего моста между государством и обществом. Мы прекрасно осознаем и ценим эту вашу роль. Наше единство нерушимо, нас объединяют общие цели и крепость духа. Уверен, что благодаря этому мы вместе преодолеем любые трудности, достигнув новых высот в своем развитии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — резюмировал Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил за полезный вклад в реализацию государственной политики, а также присудил премии и вручил гранты работникам СМИ.

Напомним, до июля 2019 года казахстанские журналисты отмечали свой профессиональный праздник 28 июня, и он назывался День работников связи и информации, который был установлен указом первого президента РК Нурсултана Назарбаева 20 октября 2011 года.

21 июня МИА КазТАГ сообщало о том, что профессиональные праздники работников связи и информации в Казахстане предлагают отмечать раздельно: День работников связи – 17 мая, а День работников информации – 28 июня.

24 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана.

26 июля сообщалось, что профессиональные праздники журналистов и связистов решили отмечать раздельно в Казахстане: День работников связи и информатизации – 17 мая, День работников средств массовой информации – 28 июня.