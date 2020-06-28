Нур-Султан. 28 июня. КазТАГ – Дождь с грозой ожидается в Нур-Султане и Алматы в воскресенье, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью +8+10.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +17+19, ночью +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +15+17.