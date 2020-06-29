Имангали Тасмагамбетов, Адильбек Джаксыбеков и Дарига Назарбаева – будущие сенаторы?

Сетевые СМИ о предстоящих выборах в сенат Казахстана

Лэйла ТАСТАНОВА – «Выбери меня!» — Указ о назначении выборов депутатов сената на 12 августа подписал президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

С 13 июня в Казахстане депутаты маслихатов всех уровней, а также самовыдвиженцы смогут выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах в сенат парламента, которые состоятся 12 августа 2020 года. Постановление о календарном плане подготовки и проведения выборов в палату парламента на заседании приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Как отметил председатель Центризбиркома Берик ИМАШЕВ, срок полномочий депутатов сената, избранных в 2014 году, заканчивается в октябре этого года. 12 августа в 17 регионах предстоит избрать по одному депутату сената. Сенат образуют по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Срок полномочий сенаторов составляет шесть лет, при этом половина из них переизбирается каждые три года.

По словам Константина ПЕТРОВА, заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, голосование будет проходить на совместном заседании выборщиков — это совокупность всех действующих депутатов маслихатов всех уровней административно-территориальной единицы. Голосование признается состоявшимся, если в нем приняли участие более 50 процентов человек. Избранным считается кандидат, который получит большинство голосов.

«Выборы в Сенат могут изменить расклад между Акордой и «Библиотекой»» — Депутатов Сената выбирают не все граждане страны, а депутаты местных представительных органов (маслихатов) путем тайного голосования. От каждого региона в верхнюю палату попадают по два представителя. И еще 15 человек назначает президент. О возможных изменениях в политическом поле в связи с выборами в Сенат высказался на своей странице Facebook политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ — Предстоящие выборы в Сенат Парламента РК привлекают к себе с точки зрения возможных изменений внутриэлитного расклада и баланса интересов в отношениях между Акордой и «Библиотекой». От персонального состава будущих сенаторов станет более-менее ясным либо явное доминирование одного из двух этих центров принятия решений в процессе управления страной, либо наличие максимального паритета между ними.

Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву данные выборы дают хорошую возможность провести кадровые перестановки в руководящем составе центральных госорганов и среди региональных акимов, отправив определенных персон в сенаторы и заменив их на соответствующих постах своими людьми.

Кроме того, эти выборы могут дать шанс к возвращению в систему власти ушедших из нее в разное время в силу различных обстоятельств видных представителей правящей элиты. В том числе это могут быть Имангали Тасмагамбетов, Адильбек Джаксыбеков и Дарига Назарбаева. По крайней мере, каждый из них может попробовать баллотироваться самостоятельно или посредством выдвижения симпатизирующих ему депутатов определенных маслихатов, скорее всего, родного региона. Причем в таком случае их выдвижение может быть либо согласованным с Акордой и «Библиотекой», либо осуществляться при поддержке одной из них в «пику» другой, либо фактическим вызовом им обеим.

Ксения ВОРОНИНА – «Могут ли экс-сенаторы Казахстана выдвигаться на новые выборы» — Выборы в сенат Казахстана назначены на 12 августа. Выдвинуть свою кандидатуру может любой гражданин Казахстана старше 30 лет и имеющий трудовой стаж не менее пяти лет. Поэтому законодательных ограничений для бывших сенаторов нет. Может ли экс-спикер верхней палаты парламента Дарига НАЗАРБАЕВА выдвинуть свою кандидатуру, прокомментировали Sputnik Казахстан известные политологи.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ считает, что у Дариги Назарбаевой есть все возможности для выдвижения в сенаторы.

«Да, в подходящем для нее регионе Назарбаева может выдвинуться. Или в Алматы, допустим, или в Карагандинской области, где прошло ее детство. Либо в столице. В принципе, она тот человек, который реально может выдвинуться«, — считает Чеботарев.

Главный вопрос, по мнению политолога, будет заключаться в том, как поведут себя депутаты маслихатов. Ведь именно они голосуют за кандидатов в сенаторы.

«Кто-то подумает, что ее выдвижение так или иначе одобрено, по крайней мере, в «Библиотеке» (резиденция Елбасы Нурсултана Назарбаева — Sputnik). А кто-то вспомнит, что ее убрали с поста спикера. И как в этой ситуации быть?» — пояснил Чеботарев.

Общественный деятель и политолог Айдос САРЫМ также отмечает, что выдвигаться в парламент может любой гражданин, а Дарига НАЗАРБАЕВА может баллотироваться как от партии Nur Otan, так и самостоятельно.

«Маслихаты составляют в основном депутаты партии Nur Otan. Соответственно, если партия поддержит и скажет, давайте мы будем поддерживать эти кандидатуры – скорее всего, они будут подчиняться партийной дисциплине. С другой стороны, эти выборы (поскольку проходят в непартийном формате, и больше связаны с весом, авторитетом людей) позволяют баллотироваться достаточно широкому кругу людей, которым не обязательно быть членами какой-либо партии«, — указал Сарым.

Политический обозреватель, автор Telegram-канала Abishev analytics Газиз АБИШЕВ считает, что экс-спикер не станет баллотироваться в сенат после отставки, которая произошла 2 мая.

«С точки зрения закона, Дарига Назарбаева может баллотироваться. Но я не думаю, что вероятность высокая. Представьте: она была спикером сената. И после того, как президент предложил (нового спикера), она не делала публичных выступлений. Если бы она планировала пройти в сенат, она бы осталась по президентской квоте. Если бы она планировала пройти независимо, наверняка она бы как-то комментировала свою отставку в том числе«, — отметил Абишев.

Айгуль ОМАРОВА — «Сенатором можешь ты не быть, но…» — В этом году две знаменательные даты будут отмечаться в Казахстане. Это 25-летие действующей Конституции страны и 25 лет с того момента, как у нас появился двухпалатный парламент.

Безусловно, наличие двухпалатного парламента в унитарном государстве и тогда, и сейчас вызывает много споров. Одно дело, когда страна является федерацией и появление верхней палаты обусловлено тем, что регионы должны быть представлены в парламенте. И иное дело – унитарное государство. Но 25 лет назад разработчики Конституции брали пример с нескольких стран, которые принято относить к цивилизованным – Франции, Германии, США. Утверждаю это, как человек, который в те дни много контактировал с разработчиками Основного закона. Предполагалось, поскольку мажилисмены лишались императивного мандата (подразумевалась коллективная ответственность депутатского корпуса, а не отдельно взятого члена палаты), то интересы регионов отстаивать станут сенаторы. И первый состав сената на самом деле этим и занимался.

В 1995-1996 гг. многое было внове для страны, парламента. Не все представляли механизм принятия законов, и это часто порождало дискуссии. К сожалению, и сегодня большинство даже активистов плохо знают Конституцию страны и не знают, что верхняя палата имеет довольно обширный круг полномочий. Так, сенат даёт согласие главе государства на утверждение в должности председателя Национального банка, Генерального прокурора и председателя КНБ. Но самое главное: именно сенат занимается отрешением от должности президента страны в случае государственной измены.

Мне же хочется сегодня вспомнить, что сенат, хоть и смотрится необычным в унитарном государстве, может оказать влияние на ход политической ситуации при условии, если в нём появятся такие же активные, неравнодушные люди, как в первом составе.

Роман ИВАНОВ – «Выборы в Сенат помогут Токаеву провести кадровые перестановки» — У грядущих выборов в Сенат по сравнению с предыдущими есть несколько отличительных черт, считают политологи. И они могут оказаться гораздо более важными, чем раньше было принято считать в обществе и даже экспертном сообществе. Политолог Санат КУШКУМБАЕВ напомнил, что объявленные выборы плановые, в рамках законодательства. Но есть важный момент — это будут первые масштабные выборы в сенат при президенте ТОКАЕВЕ.

— При этом сенат очень важный орган как в силу статуса своего председателя, так и в целом как законодательной власти. У него серьезные полномочия, отраженные в Конституции, есть право законодательной инициативы. Сенат — серьезный инструмент в системе сдержек и противовесов, не случайно он называется верхней палатой парламента. Кроме того, там присутствуют депутаты от Ассамблеи народа Казахстана. То есть представлено и этническое многообразие страны, — сказал Кушкумбаев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что это пока единственные выборы, которые проходят не по партийной пропорциональной системе (как в мажилис и маслихаты) и не прямые. То есть голосует не население, а выборщики, в качестве которых выступают маслихаты. И основная предвыборная борьба проходит именно в местных органах.

Кушкумбаев полагает, что после этих выборов произойдет обновление состава. В верхней палате появятся новые лица, возможно, молодые.

Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ тоже подчеркнул, что система выборов в сенате отличается от мажилиса. Вследствие чего сенат стал основным органом, в котором представлены интересы региональных элит — Чуть больше двух третей сенаторов избираются маслихатами (то есть как раз регионами) и отражают настроения в регионах. То есть верхняя палата парламента стала своеобразным стабилизатором политической системы, который позволяет более-менее эффективно балансировать между интересами центра и регионов, — сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что 15 назначаемых президентом депутатов сделали этот орган «абсолютно управляемым и подконтрольным АП».

Таким образом, сенат не может выступать в качестве автономного центра сил. Зато позволяет депутатам доносить до политического руководства интересы регионов. В том числе и в «неформальном режиме».

Кроме того, по мнению Казначеева, эти выборы позволят увидеть предпочтения команды второго президента «в плане лиц и фигур, с которыми будут работать на региональном уровне».

«В рамках выборной кампании депутатов Сената Парламента РК состоялось заседание Центризбиркома» — 25 июня 2020 года в онлайн режиме состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (далее — Центризбирком), на на котором были рассмотрены следующие вопросы:

«Об установлении размеров расходов кандидата в депутаты Сената Парламента РК, покрываемых из средств республиканского бюджета и избирательных фондах кандидатов в депутаты Сената Парламента РК»; «Об утверждении Регламента использования функционала Интернет-ресурса Центральной избирательной комиссии РК при проведении выборов депутатов Сената Парламента РК».

Открывая заседание Председатель Центризбиркома Берик ИМАШЕВ кратко ознакомил с ходом избирательной кампании по выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года.

«По состоянию на 25 июня т.г. выдвинуто 88 человек. В среднем на одно депутатское место претендует 5 человек«,- отметил Председатель Б. Имашев.

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