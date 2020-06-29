Единый портал госСМИ планируют запустить в Казахстане в 2020 году

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Единый портал государственных СМИ будет создан в Казахстане, сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева.

«Хочу отметить, что в целях качественного информирования населения о деятельности государственных органов, в этом году мы запускаем Единый портал государственных СМИ. Это очень важный шаг, особенно в условиях большого информационного потока, который позволит гражданам получать достоверную информацию как говорится «из первых уст», — сказала Балаева в ходе отчетной встречи с населением в понедельник.

Кроме того, она сообщила о создании единой системы размещения госинформзаказа в республиканских и региональных СМИ.

«В рамках повышения конкурентоспособности отечественных СМИ будут пересмотрены подходы государственной поддержки отечественных СМИ. Будет создана единая система размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне с внедрением оценки его эффективности и качества», — отметила министр.

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