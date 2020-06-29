Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. На 25% вырос уровень семейно-бытового насилия в Казахстане в период карантина, сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«Статистика в этом направлении (семейно-бытовое насилие – КазТАГ) неуклонно растет, только в период пандемии коронавируса на 20-25%. По сведениям генеральной прокуратуры, неуклонный рост идет с 2017 года, где количество правонарушений в семейно-бытовой сфере было 446 случаев, а уже в 2019 году составило более 1 тыс. И особенно возросло количество именно в карантинный период», — сказала Балаева в ходе отчетной встречи с населением в понедельник.

При этом она отметила, что проблема бытового насилия была обсуждена «на заседании круглого стола с участием экспертов, которые внесли четкие предложения и рекомендации».