Причины низкой выявляемости коронавируса назвал Токаев

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал причины низкой выявляемости коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.

«Казахстан занимает четвертую позицию по количеству тестирований на 100 тыс. населения. То есть мы ничего не скрываем перед мировым сообществом, показываем всю реальную ситуацию. С другой стороны, показатель выявляемости на один случай почти в восемь раз ниже, чем в США, в 4,5 раза – чем в Италии и России, в три раза – чем в Канаде. Таким образом, для выявления одного зараженного КВИ проводится 78 исследований на сумму около миллиона тенге. Причинами низкой выявляемости выступает целый ряд факторов: отсутствие четких критериев определения групп, подлежащих тестированию методом ПЦР; некачественные тест-системы; некачественное проведение ПЦР-исследования», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Также, по его словам, «имеют место задержка сроков поставки реагентов и расходных материалов для лабораторий».

«В этой связи поручаю конкретизировать критерии тестирования по эпидемиологическим показаниям – по возрасту, состоянию здоровья и других критериев в зависимости от риска. Следует пересмотреть и сократить избыточные требования к проведению ПЦР с профилактической целью и с целью эпидемиологического надзора», — сказал глава государства.

Он отметил, что «повышение эффективности лабораторных исследований – это главный компонент, обеспечивающий эффективность всей борьбы с пандемией».

«В настоящее время средняя мощность лабораторного тестирования доведена до 28 тыс. тестов в сутки», — проинформировал Токаев.