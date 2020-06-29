Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев разработают в РК

Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев разработают в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев призвал правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды после совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Также сообщается, что акимам и министрам поручено пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг. Как отмечается, эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией.

Кроме того, глава государства отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий.

«Планомерно и полноценно должен выполняться комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима», — резюмируется в сообщении.