Токаев: Необходимо продолжить стимулирование медиков, взаимодействующих с больными COVID-19

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев завил, что необходимо продолжить стимулирование медиков, взаимодействующих с больными COVID-19, сообщает пресс-служба Акорды.

«Крайне важно сохранить мотивацию медиков, обеспечить благоприятные условия труда, а также своевременную ротацию медперсонала. Необходимо продолжить стимулирование медиков, находящихся на передовой и взаимодействующих с больными коронавирусом. Нужно усилить контроль над распределением материального стимулирования медиков», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник.

Он отметил, что «следует решить проблему критической нехватки медперсонала».

«Нужно задействовать выпускников, прошедших интернатуру, обеспечить ускоренный выпуск эпидемиологов и инфекционистов, командировать специалистов из более благополучных в менее благополучные регионы. Следует также изучить возможность привлечения волонтеров», — подчеркнул Токаев.

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