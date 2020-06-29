Расширенное заседание правительства Казахстана пройдет 10 июля

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Нур-Султан. 29 июня. КазТАГ – Расширенное заседание правительства Казахстана пройдет 10 июля, передает корреспондент агентства.

«Необходимо поддерживать стабильность цен и доступность продуктов для населения. Вопросы поддержания занятости и экономической активности имеют крайне важное значение. Полноценно должен выполняться комплексный план по восстановлению экономического роста. Мы эти вопросы подробно рассмотрим 10 июля на расширенном заседании правительства», — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции (КВИ) в понедельник

Глава государства отметил, что данные вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима.

«Поручаю государственной комиссии держать их в зоне внимания, ежедневно отслеживая ситуацию на местах. Акиматам следует продолжить тесное взаимодействие с производителями и бизнес-сообществом», — подчеркнул Токаев.

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