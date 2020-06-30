Ашимбаев: Идея введения очередного «жесткого» карантина — большая ошибка

Алматы. 30 июня. КазТАГ – Идея введения очередного «жесткого» карантина — большая ошибка, считает политолог Данияр Ашимбаев.

«Идея введения очередного «жесткого» карантина — очень большая ошибка. Государство изначально наделало массу ошибок: ограничение перемещения людей, их изоляция от прогулок на свежем воздухе и солнце, закрытие поликлиник и медцентров для практически всех категорий пациентов — все это нанесло тяжелый удар по здоровью населения и его иммунитету. Пропагандируемый посыл о том, что «вы все умрете», спровоцировал паническое отношение к вирусу, избыточное давление на медицинские учреждения. Замена здравого смысла тупым административным зудом со стороны министерств, акиматов (особенно столичных), санврачей только усугубили эти проблемы. Бюджеты, насколько можно судить, освоено/разворованы на несколько лет вперед. По экономике нанесен тяжелый удар, от которого она вряд ли скоро оправится. Это сейчас они пишут, что 80% протекает в легкой форме (правда, не ясно включены сюда бессимптомные или нет) и нет повода для паники. Минздрав все сделал, чтобы ухудшить ситуацию. И его дружно поддержали остальные ведомства и акиматы (особенно, подчеркну, столичные)», — заявил Ашимбаев на своей странице в Facebook во вторник.

Также Ашимбаев отметил, что статистика невнятная, а протоколы меняются как перчатки.

«Тесты все ругают, как и те лаборатории, которым эти тесты отдали. С лекарствами сейчас та же проблема, что с масками два месяца назад. Сейчас не карантин вводить нужно, а провести нормальную разъяснительную работу, обеспечить закуп действительно необходимых лекарств. И в конце концов финполу неплохо было бы проверить, чем все эти месяцы занимался минздрав, «СК-Фармация» и прочие «борцы за здоровье». А введение нового ЧП и карантина ни к чему, кроме голодных бунтов не приведет. С нормальными властями можно было бы говорить по-другому. Но у нас нет таких.

Не знаю, кто советует президенту по вопросам медицины. Наверное, те же, кто экономику «поднимают». Гнать нужно в шею. Как я понял, «там» единственный аргумент: если все будут сидеть дома, то болеть не будут. Кормить людей кто будет? Новые 42 500? Охранять кто будет? Те же, кто пропускал мимо блокпостов за 5 тыс.? Закупать лекарства кто будет? Те же, кто маски и аппараты ИВЛ покупал? Фуфло все это», — резюмировал Ашимбаев.