Алматы. 30 июня. КазТАГ – Назначена предварительная дата старта чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Установить предварительную дату старта чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд (ОЧРК) на 26 августа 2020 года, а также внести изменения в регламент ОЧРК, где, помимо основного формата, будут представлены три альтернативных, для проведения турнира в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки», — говорится в заявлении руководителей хоккейных клубов-участников ЧРК во вторник.

Также отмечается, что первенство страны среди молодежных команд намечено на середину сентября. Женский же чемпионат планируется провести в три тура. Начало состоится в октябре-ноябре.