Цой: Медпомощь в РК будет оказываться на дому, амбулаторно-поликлиническая – дистанционно

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ — Махамбет Абжан. Медицинская помощь будет оказываться на дому, амбулаторно-поликлиническая – дистанционно, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы», — сообщил Цой во вторник.

По его словам, на уровне участков планируется создать порядка 3 тыс. мобильных бригад.

«Они будут обеспечивать выезд медработников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности, а также удаленно проводить мониторинг состояния пациентов», — проинформировал министр.