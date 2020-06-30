99 тыс. упаковок жаропонижающих поступит на оптовые склады РК до конца недели – минздрав

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. 99 тыс. упаковок жаропонижающих поступит на оптовые склады Казахстана до конца недели, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Провокационные сообщения в мессенджерах и социальных сетях привели к тому, что население начало про запас скупать лекарства в аптеках, в особенности – жаропонижающие препараты. При этом сообщают, что в стране производится достаточное количество данных препаратов и поставка в регионы налажена. Учитывая ажиотаж, сразу же было принято решение пересмотреть правила поставки и закупа лекарственных средств. Отечественными производителями поставлены крупные партии жаропонижающих препаратов, уже завезены ингавирин – 50 тыс. упаковок и терафлю – 49 тыс. упаковок, которые до конца недели будут поставлены на оптовые склады и в дальнейшем будут направлены в регионы», — сказал Цой на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что данные препараты, согласно протоколам лечения, не применяются для лечения COVID-19 на амбулаторном уровне.

«В связи с этим расширен выбор лекарственных препаратов в протоколе лечения COVID-19, доступных на рынке», — добавил Цой.