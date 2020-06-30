Цой не допускающим на работу без справок на КВИ организациям: Создайте свои лаборатории

Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Создавать свои лаборатории не допускающим на работу без справок на коронавирус организациям посоветовал министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«В постановлении санитарного врача таких норм нет. Это индивидуальные требования работодателей. Данную норму считаем неэффективной в связи с тем, что обеспечить ежедневное прохождение тестов практически не реализуемо. Если такие организации есть, то они должны обеспечить тогда сотрудников доступностью этих тестов, создать собственные лаборатории. Мы имеем такой опыт, когда крупные организации, строительные организации, промышленные (организации – КазТАГ) создают у себя собственные лаборатории и дают доступ сотрудникам к этим данным», — сказал Цой во вторник на брифинге в СЦК.

При этом он обратил внимание, что имеющие отрицательный результат на ПЦР лица позже могут иметь подтвержденный результат исследования.

«Соответственно, лучше делать акцент на профилактических мерах внутри самих организаций: улучшение условий труда, разобщение коллектива, дезинфекционные мероприятия, ношение масок, больше перевод на мобильный, дистанционный формат работы. То есть такие рекомендации мы даем для наших предпринимателей и организаций», — добавил министр.