Лето патриарха

За голосование по «путинским поправкам» москвичам платят от 1000 до 4000 рублей

Этого никто и не скрывает. Соответствующие жизнерадостные объявления висят на многих сайтах. Некоторые мои знакомые уже убедились: всё без обмана. Голосуешь (это можно сделать в любой день с 25 июня до 1 июля), отправляешь на нужный номер смс с кодом, подтверждающим голосование, и тебе начисляют призовые баллы – от тысячи до четырёх тысяч. Один балл равняется одному рублю. Всего призов два миллиона.

Но разве это не подкуп избирателей? Нет, вроде бы не подкуп. Поскольку тем москвичам, которые голосуют против поправок, тоже платят. Цель акции – повысить явку. Хотя, конечно, совестливый гражданин будет рассуждать так: «Они мне приз дают, как же я стану голосовать против? Не по-людски это».

Да и вся история вокруг этих поправок в Конституцию – чрезвычайно мутная. Одни люди с честными лицами говорят в телевизоре: очень важно закрепить в Основном законе положение о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Иначе «голубое лобби» развратит наших детей. Другие люди в телевизоре более откровенны: главная поправка не про это. И не про двойное гражданство чиновников. Она, главная поправка, про нашего любимого Путина. Надо оставить ему возможность переизбраться в 2024 году. Если не оставить такой возможности, бесценный Владимир Владимирович превратится в «хромую утку». А в стране уже завтра с утра начнётся схватка за президентское кресло. Грязная. Без правил. С компроматами и раскачиванием лодки. Поэтому давайте оставим Путину возможность – чисто техническую – участвовать в выборах-2024. Тогда всё будет хорошо. Никто не станет хулиганить. А сам Путин и не собирается пятый раз идти в президенты.

Но в это время третьи люди в телевизоре говорят, что следует отменить к чёртовой матери все ограничения по президентским срокам. Зачем они нужны? Если лидер ведёт страну правильным курсом, и народ его любит, то пускай этот хороший человек переизбирается хоть десять раз. Ярче других с такой позиции выступает известный российский режиссёр, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. Кстати, сын бывшего помощника Горбачева, одного из видных деятелей перестройки Георгия Хосроевича Шахназарова. Саму же «путинскую» поправку предложила, как вы, наверное, знаете, космонавт Валентина Терешкова.

Все эти игры (кроме раздачи «призов» за голосование) хорошо знакомы казахстанцам.

В 2010 году, в преддверии очередных президентских выборов, в штабе Назарбаева решили, что просто так переизбираться ему будет не интересно. И вот в декабре того же года в Усть-Каменогорске собрались уважаемые люди и предложили устроить вместо выборов референдум о продлении полномочий Назарбаева сразу на десять лет – до декабря 2020-го.

Роль Валентины Терешковой на том собрании исполнял Олжас Сулейменов. Между ними вообще прослеживаются глубокие параллели. Валентину Владимировну прославил полёт в космос, а Олжасу Омаровичу как раз в те годы первую большую известность принесла поэма «Земля, поклонись человеку!» – тоже на космическую тему. Причём, с течением времени и с учётом вполне терешковского характера общественно-политической деятельности Олжаса Сулейменова последних десятилетий у этого названия появились новые смыслы, как всегда и бывает с произведениями большого художника.

В самом начале 2011 года за считанные дни в республике собрали 2 миллиона 590 тысяч подписей за референдум. После чего казахстанский сенат обратился к Назарбаеву: «Нурсултан Абишевич, надо отменять выборы. Народ просит!». Скромный Назарбаев отказался. А сбор подписей тем временем продолжался. Через неделю их было уже пять миллионов. Однако президент стоял на своём. В конце концов, упрямого Назарбаева поддержал Конституционный суд. Референдум отменили.

«Ну, давайте тогда хоть выборы проведём досрочно», – попросили уважаемые люди. Тут уже Нурсултан Абишевич не стал перечить. И в Казахстане в очередной раз вместо забега на пять километров президентская гонка оказалась стометровкой.

Сегодняшний Путин очень напоминает Назарбаева той поры. Он уже два десятилетия у власти. Многое сделал для страны. Но так устроена жизнь, что одно и то же лицо, одни и те же обещания в конце концов надоедают избирателям. При этом сам человек ещё в расцвете сил. Семьдесят лет для политика – золотой возраст. А Путину пока и вовсе 67. Лидеры Евразии традиционно правят пожизненно или до глубокой старости. По-другому тут не бывает. Не случайно же Назарбаев начал процесс передачи власти только в 78 лет и довольно успешно продолжает его накануне 80-летия. Осень вашего патриарха выглядит вполне достойно. Но что делать моложавому, полному сил дзюдоисту Путину? Уходить с политической сцены? Ломая все евразийские традиции?

Ещё драматичнее этот вопрос выглядит для белорусского лидера Лукашенко. В свои цветущие 65 лет он уже четверть века у власти. Надоел многим белорусам хуже горькой редьки. На них даже аргумент «Хотите как на Украине?» перестал действовать. А раньше действовал преотлично. Я, когда бываю в Минске, обычно снимаю квартиру в тихом центре у одной и той же хозяйки. До 2014 года она ругала Лукашенко за высокие налоги, за то, что манерами он похож на колхозного бригадира. А после киевского майдана, после того, как взорвался Донбасс, хозяйка так нахваливала Батьку! За стабильность. Теперь вот снова поругивает. Накануне очередных президентских выборов (они пройдут в Белоруссии 9 августа), в Минске и в регионах резко усилились оппозиционные настроения. Многие эксперты считают, что недовольство «режимом» набрало критический вес, и после объявления результатов выборов (никто не сомневается, что будет объявлена победа Лукашенко) неизбежны массовые протесты. Такое происходит не впервые. Но большой вопрос, как поведут себя в этот раз белорусские силовики. По некоторым сведениям, в их среде тоже чувствуется большая усталость от Батьки. Тем временем в интервью белорусской редакции Радио Свобода известный российский либеральный публицист Леонид Радзиховский заявил, что «успех белорусской революции, если бы он состоялся, окрылил бы невероятное количество людей в России». Но куда это «невероятное количество» собирается лететь на своих крыльях? На какие сияющие вершины? Радзиховский считает (по крайней мере, применительно к Белоруссии), что главное – избавиться от диктатуры. Дальше, говорит он, будет плохо, даже паршиво – но иначе. И это главное. Ну-ну.

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Фото: livejournal.com

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