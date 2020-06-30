Хоронить умерших от коронавируса можно на обычных кладбищах – минздрав РК

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Нур-Султан. 30 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Хоронить умерших от коронавируса можно на обычных кладбищах, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

«Важным для населения остается вопрос захоронения усопших. Внесены изменения в действующий порядок, захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм», — сказал Цой на брифинге во вторник.

Ранее сообщалось, что 23,6 тыс. пациентов продолжают лечение от коронавируса в Казахстане.

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