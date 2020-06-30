Алматы. 30 июня. КазТАГ – Казахстанцев до середины сентября освободили от регистрации в России, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«Президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ №274 от 18 апреля 2020 года «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 сентября 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что на этот период в отношении таких казахстанцев штрафные санкции и депортация исключены.

«Однако после 15 сентября желающие остаться в России граждане Казахстана должны оформить необходимые процедуры по легализации своего пребывания», — добавили в посольстве.