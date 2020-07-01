Аким Семея ушел на жесткую самоизоляцию из-за заражения коронавирусом

Семей. 1 июля. КазТАГ — Аким Семея Ермак Салимов ушел на жесткую самоизоляцию из-за заражения коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые земляки! Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать. С сегодняшнего дня я ухожу в режим жесткой самоизоляции. Насколько позволит самочувствие, буду работать онлайн», — написал Салимов в соцсети в среду.

Он призвал «всех семейчан быть бдительными, выполнять предписания санитарных служб».