ON TV пообещал усилить контроль за материалами после критики российского контента Балаевой

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ — Казахстанский телеканал ON TV пообещал усилить контроль за материалами после критики российского контента министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, передает корреспондент агентства.

«На правах доверительного управляющего ТОО «Terraline» осуществляет самостоятельное независимое руководство деятельностью телеканала, в том числе осуществляет его содержательное наполнение. С этой целью компанией был приобретен ряд географических, исторических и научно-популярных программ у различных зарубежных телепроизводственных компаний, в том числе программы, предоставленные российским телеканалом «Звезда» (входящим в число федеральных). Предоставляемые программы проходят локализацию на казахский язык. Компания Terraline усилит редакционный контроль за публикуемыми материалами», — сообщил ИО доверительного управляющего телеканалом ON TV Игорь Буланов в среду.

По его словам, с 29 мая 2020 года доверительным управляющим 100% долей в уставном капитале ТОО «ТРК Тан» (телеканал ON TV) является ТОО «Terraline».

«С этого же времени ТОО «Terraline» осуществляет полное руководство деятельностью телеканала, включая формирование эфирной сетки и контентное наполнение. Таким образом, указанные в посте (экс-главы Qazaq kuresi – КазТАГ) Армана Шураева лица и компании не имеют никакого отношения к контентному наполнению эфира телеканала», — заверил Буланов.

Напомним, 30 июня министр информации и общественного развития РК Аида Балаева заявила, что ретрансляция контента российского телеканала «Звезда» идет вразрез с государственной политикой Казахстана. По ее словам, «казахстанский телеканал «ОҢ ТВ» ретранслирует программу «Военная приемка» российского телеканала «Звезда» с переводом на казахский язык, где рассказывается о достижениях военной науки и техники». Министр считает, что «это позитивный шаг не только в деле популяризации государственного языка, но и просвещения молодежи, живо интересующейся армейским, техническим ноу-хау», однако, к сожалению, как отметила Балаева, «ретрансляция последнего выпуска цикла данной телевизионной передачи идет вразрез с официальной позицией Республики Казахстан по важным вопросам международной повестки».

Ранее экс-глава Qazaq kuresi Арман Шураев призвал бойкотировать банк РБК, владеющий телеканалом «ОҢ ТВ», из-за трансляции на его волнах российского телеканала «Звезда», а также потребовал от правительства РК «полностью прекратить вещание и ретрансляцию этого» канала в «Отау ТВ».