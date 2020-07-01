Казахстан снял все ограничения на пунктах Кольжат, Бахты и Майкапчагай на границе с Китаем

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Казахстан снял все ограничения на пунктах пропуска Кольжат, Бахты и Майкапчагай на границе с Китаем, передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №155 «О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан» следующее изменение: пункт 1-1 исключить. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном порядке уведомить по дипломатическим каналам Китайскую Народную Республику», — говорится в постановлении правительства в среду.

Редакция исключенного пункта 1-1 гласила: «В пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации ограничить пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств».

Напомним, 1 апреля погранслужба КНБ сообщала о том, что с 4 апреля временно закроет 20 автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Меры были приняты для недопущения завоза коронавирусной инфекции из сопредельных государств.

14 мая МИА КазТАГ сообщило, что Казахстан готовится к открытию трех автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем.

15 июня стало известно, что Казахстан открыл пункты пропуска на границах с Кыргызстаном и Китаем, но с некоторыми ограничениями.