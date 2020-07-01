14-дневный карантин с возможным продлением могут ввести в Казахстане с 5 июля – Токаев

Астана. 1 июля. КазТАГ – 14-дневный карантин с возможным продлением могут ввести в Казахстане с 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление)», — сообщил в среду Токаев на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что 2 июля после заседания межведомственной комиссии (МВК) по ситуации с COVID-19 министр здравоохранения Алексей Цой «выступит с разъяснениями».

Напомним, 29 июня минздрав представил президенту Токаеву 10 первостепенных мер по реагированию на потребности казахстанцев. Также министр Цой назвал три основных сценария развития эпидемиологической ситуации, которые включают также установление четырехнедельного жесткого карантина.