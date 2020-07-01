14-дневный карантин с возможным продлением могут ввести в Казахстане с 5 июля – Токаев

Новости 50 0
Доллар, в отличие от евро, пойдет на снижение Доллар, в отличие от евро, пойдет на снижение
4544

Астана. 1 июля. КазТАГ – 14-дневный карантин с возможным продлением могут ввести в Казахстане с 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление)», — сообщил в среду Токаев на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что 2 июля после заседания межведомственной комиссии (МВК) по ситуации с COVID-19 министр здравоохранения Алексей Цой «выступит с разъяснениями».

Напомним, 29 июня минздрав представил президенту Токаеву 10 первостепенных мер по реагированию на потребности казахстанцев. Также министр Цой назвал три основных сценария развития эпидемиологической ситуации, которые включают также установление четырехнедельного жесткого карантина.

Похожие материалы:

  1. Здания четырех судов в Нур-Султане закрыты на карантин
  2. Карантин усилили в Жамбылской области
  3. 18-дневный запас тест-систем на коронавирус остался в Казахстане
  4. В Нур-Султане суды закрыли на карантин до 3 июля
  5. «Токаев посетил военный парад по случаю 75-летия Победы». «Многозначительные и малоизвестные факты из жизни Назарбаева». «Каждый второй высокопоставленный из Старшего жуза, каждый десятый – шапрашты». «Пора снова вводить жесткий карантин»

Новости партнеров

Загрузка...