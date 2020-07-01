Токаев поблагодарил Россию за гумпомощь для борьбы с коронавирусом

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств», — написал Токаев на своей странице в Twitter в среду.

По последним данным, в Казахстане зарегистрированы 22 308 зараженных коронавирусом, 13 558 выздоровевших, 188 летальных случаев и 18 757 бессимптомных носителей.