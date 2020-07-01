Токаев: Нацбанку следует при необходимости принять допмеры по стабилизации обменного курса

Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Национальному банку (НБ) РК следует при необходимости принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса, сообщает пресс-служба Акорды.

«Подчеркиваю необходимость слаженной работы правительства и Национального банка в этом вопросе. Следует продолжить практику продажи квазигосударственными компаниями излишней валюты на внутреннем рынке. Национальному банку следует при необходимости принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса», — сказал Токаев в среду.

Как сообщается, президент заслушал отчет председателя Нацбанка Ерболата Досаева и членов правления об итогах денежно-кредитной политики за прошлый год, проведенной оценке качества активов банков второго уровня (БВУ), о состоянии золотовалютных резервов Нацбанка и активах Национального фонда.

Также Токаев был проинформирован о реализации его антикризисных инициатив, планах на II полугодие 2020 года и принимаемых мерах по обеспечению финансовой стабильности в условиях пандемии коронавируса.

В своем выступлении глава государства отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики в текущих условиях и заявил о необходимости учесть в разрабатываемой стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года фундаментальные тенденции на международных рынках. Новая стратегия должна создать стимулы для макроэкономической стабильности и устойчивого развития финансовой системы страны.

Токаев поручил Нацбанку и агентству по регулированию и развитию финансового рынка (АООФР) продолжить реализацию дорожной карты по итогам AQR и предусмотреть проведение оценки качества отечественного банковского сектора на периодической основе.