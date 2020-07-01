Нур-Султан. 1 июля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Власти планируют расширить полномочия органов военной полиции Вооруженных сил и КНБ РК, следует из концепции проекта закона «Об органах военной полиции Республики Казахстан».

«Проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции Вооруженных сил РК функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы. Данное нововведение позволит упорядочить работу по данному направлению, создаст возможность для командиров (начальников) всех степеней, опираясь на правовую базу, повысить уровень безопасности воинской службы, как для самих военнослужащих, так и для гражданского населения в целом», — говорится в представленной во вторник концепции.

Также в министерстве обороны отмечают, что в настоящее время существует спектр функций и задач, выполняемых военной полицией Вооруженных сил, не регламентированных на законодательном уровне, таких как: обеспечение режима и безопасности министерства обороны РК (обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов); обеспечение безопасности министра обороны РК, объектов и первых руководителей государственных органов в области обороны иностранных государств, в период их визита в Республику Казахстан (согласно международным договорам); проведение полиграфологических исследований в отношении военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил.

«Таким образом, в целях эффективного выполнения задач в области общественной безопасности предлагается расширить объем прав военнослужащих органов военной полиции, предоставив им право на осуществление проверок у военнослужащих и лиц гражданского персонала документов, удостоверяющих их личность, осуществление при входе (въезде) в места проведения охранных, массовых мероприятий с участием войск досмотра лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов, использование технических средств фиксации противоправных действий при исполнении служебных обязанностей (использование видеорегистраторов и видео жетонов)», — пишут разработчики документа.

Также отмечается, что с учетом необходимости соблюдения требований повышенной безопасности предъявляемым в период проведения массовых мероприятий с участием войск концепцией предусмотрено расширение круга обязанностей органов военной полиции, в том числе с включением обязанностей органов военной полиции по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения массовых мероприятий с участием войск.

«Концепцией также предлагается наделить военнослужащих органов военной полиции комитета национальной безопасности (КНБ – КазТАГ) правом на беспрепятственный вход на территорию воинских частей, учреждений и объектов органов национальной безопасности в связи с исполнением служебных обязанностей», — говорится также в редакции нового закона.

Кроме того, в целях законодательного закрепления условий и пределов применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия военнослужащими органов военной полиции предусмотрена разработка соответствующих правил.

«Предварительный пакет поправок в закон превышает половину его текста и в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Закона «О правовых актах», принимается его новая редакция, в связи с чем, необходимо разработать проект закона «Об органах военной полиции Республики Казахстан», — заключили разработчики.