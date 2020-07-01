ТШО временно приостановил некоторые виды работ в Мангистауской области

Актау. 1 июля. КазТАГ – ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) временно приостановило некоторые виды работ в Мангистауской области, сообщает «Лада».

«ТШО подтверждает, что распространяемый в социальных сетях приказ «Об объявлении простоя» является действительным и распространяется на работников ТШО», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в социальных сетях жители Актау стали распространять приказ «Об объявлении простоя» в ТШО – в компании пояснили, что в рамках противодействия глобальной пандемии COVID-19 «Тенгизшевройл» временно приостановил некоторые некритичные проекты.

«Работники ТШО, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК. На сегодняшний день данный приказ затрагивает около 8% от общей штатной численности ТОО «Тенгизшевройл», — уточнили в пресс-службе.

По данным ТШО, в настоящее время производственная деятельность по-прежнему осуществляется без перебоев.

«Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77%, и мы предпринимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» реализации проекта. Хотелось бы еще раз напомнить, что нашими основными приоритетами являются защита здоровья и безопасности нашего персонала», — заключили в «Тенгизшевройл».