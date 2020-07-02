Нур-Султан. 2 июля. КазТАГ – Более 500 выпускников-медиков планируют привлечь к борьбе с COVID-19 в Нур-Султане, сообщает пресс-служба акимата города.

«В столице к борьбе с COVID-19 привлекут 536 выпускников медицинского университета и колледжа. Аким столицы Алтай Кульгинов обсудил вопрос привлечения и трудоустройства выпускников с ректорами медучреждений. К примеру, выпускников распределят по поликлиникам, больницам, стационарам и станциям скорой помощи. Часть из них уже приступит к работе с 3 июля», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, акиматом города на системной основе ведутся работы по расширению койко-мест, предназначенных для лечения пациентов от COVID-19. В здании Рамада Плаза развернуто 500 койко-мест. Комнаты переоборудованы под палаты интенсивной терапии и процедурные кабинеты. Имеется все необходимое медоборудование. На прошлой неделе было развернуто свыше 800 мест: многопрофильная городская больница №1 полностью переведена в инфекционный стационар — 600 мест, а также созданы койко-места на базе национального научного медцентра, госпиталя министерства обороны и клинического госпиталя ВОВ. С увеличением количества обращений и вызовов с 1 тыс. до 4 тыс. в день, на базе станции скорой помощи запущена работа ситуационного Центра.

«Специалисты распределяют поток пациентов с КВИ по стационарам, чтобы не было переполненности одного учреждения. Также работает телеграм-бот станции скорой помощи (@ns103bot), через который горожане могут вызвать скорую помощь. Увеличено количество бригад скорой медпомощи. Кроме того, продолжается практика использования телемедицины. Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции», — резюмируется в сообщении.