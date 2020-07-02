Алматы. 2 июля. КазТАГ — В Китае действует план по сокращению рождаемости среди этнических меньшинств, сообщает журнал Forign Policy.

«Целевые показатели: Цель 1: целевая группа для внутриматочной контрацепции — 524 человека. Цель 2: целевая группа населения для стерилизации — 14 872 человека». Это дословные цитаты из бюджета по планированию семьи на 2019 год Хотана, столицы провинции с населением 2,53 млн человек в южной части Синьцзяна, Китай. В соседней провинции Гума с населением 322 тыс. человек установлен точно такой же «целевой показатель» на этот год: 5970 случаев внутриматочной контрацепции (ВМС) и 8064 стерилизации женщин. В этих двух провинциях, в которых преимущественно проживают представители этнического меньшинства уйгуров, планировалось в течении одного года стерилизовать примерно 14%-34% женщин в возрасте от 18 до 49 лет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в пересчете на душу населения это больше стерилизаций, чем во всем Китае за 20 лет — с 1998 по 2018 годы.

«Документы Синьцзянской комиссии по здравоохранению указывают на то, что это часть более широкого проекта, охватывающего все южные районы Синьцзяна в 2019 и 2020 гг. Начиная с 2018 года, все больше женщин-заключенных из исправительных лагерей сообщали о том, что им делали уколы, которые вызывали изменения менструального цикла или полное его прекращение. Другие сообщали, что им была принудительна проведена внутриматочная контрацепция (ВМС) либо операция по стерилизации», — отмечается в публикации.

Как сообщается, в том же году в Синьцзяне резко снизились показатели естественного прироста населения.

«В Кашгаре и Хотане, двух провинциях, где в основном проживает уйгурское меньшинство, совокупные темпы естественного прироста населения сократились на 84% в период с 2015 по 2018 год. В некоторых уйгурских округах в 2018 году было зарегистрировано больше смертей, чем рождений. В 2019 году уровень рождаемости в Синьцзяне снизился еще на 24%, а в районах, где проживают этнические меньшинства, спад составил от 30% до и 56%. При этом уровень рождаемости в среднем по стране снизился только на 4,2% в период между 2018 и 2019 гг.», — сообщает издание.

При этом отмечается, что новые данные из правительственных документов подтверждают наличие планомерной государственной кампании по снижению рождаемости среди этнических меньшинств и одновременному поощрению массового притока ханьских китайских рабочих и поселенцев в места проживания меньшинств.